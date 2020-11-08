اليوم.. مصر تطرح أذون خزانة بـ19 مليار جنيه

البنك المركزي المصري. (الإنترنت)

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 8 مليارات جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 11 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.

وتستدين الحكومة المصرية من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.

وأعلنت وزارة المالية المصرية، في وقت سابق احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75 و9.75 و9.25% على الترتيب.