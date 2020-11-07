وسط استمرار انهيار الليرة.. إردوغان يقيل محافظ المصرف المركزي التركي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 نوفمبر 2020, 11:27 صباحا
إردوغان مع محافظ المصرف المركزي التركي مراد أويصال. (أرشيفية: الإنترنت)

أقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم السبت، محافظ المصرف المركزي التركي مراد أويصال، من منصبه وعيَّن مكانه وزير المالية السابق ناجي إقبال، بحسب مرسوم رئاسي نشر السبت وسط استمرار انهيار الليرة التركية لمستويات متدنية قياسية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ولم يذكر المرسوم أسباب إقالة أويصال بعد 16 شهرا على تعيينه في المنصب، وكان أويصال قد تولى منصبه في يوليو 2019 بعد إقالة سلفه مراد تشيتن كايا وسط خلافات بينه وبين الرئيس رجب طيب إردوغان حول خفض معدلات الفائدة، ولطالما عارض إردوغان الفوائد المرتفعة، والسبت الماضي قال إنه يحارب «مثلثا شيطانيا من معدلات فائدة وأسعار صرف وتضخم».

وفي الأشهر القليلة الماضية تراجعت الليرة إلى مستويات متدنية قياسية مقابل الدولار، وبلغ سعر الصرف 8,52 مقابل الدولار في ساعة متأخرة الجمعة، وخسرت العملة التركية قرابة 30% من قيمته مقابل الدولار هذا العام، ويسود القلق الأسواق بسبب استمرار ارتفاع التضخم، الذي يبقى في خانة العشرات، ومن جراء تراجع احتياطات العملة الأجنبية.

وبرزت آمال الشهر الماضي في أن يقوم البنك المركزي برفع معدلات الفائدة الرئسية بسبب ضعف الليرة، لكن الأسواق شعرت بالخيبة بعد إبقائها عند معدلاتها، وفاجأ البنك المستثمرين في سبتمبر عندما رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى من 2018، من 8,25 إلى 10,25%، وتصدر لجنة السياسات النقدية في البنك قرارها التالي حول معدلات الفائدة في 19 نوفمبر.

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