خدمة توصيل الوجبات تساهم في الحد من خسائر «أوبر» خلال الجائحة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 نوفمبر 2020, 03:52 مساء
صورة تظهر شعار شركة «أوبر» في لوس أنجليس، 8 مايو 2018 (أ ف ب)

تمكنت «أوبر» من الحد من التأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد-19 هذا الصيف، بفضل خدمتها لتوصيل الطعام التي ارتفعت إيراداتها، مما ساهم في التعويض عن التراجع في خدمات الأجرة.

وخسرت الشركة 1,1 مليار دولار في الربع الثالث من العام، أي أقل بقليل من العام الماضي، وهذا يمثل تراجعا بنسبة 18% في رقم الأعمال البالغ 3,1 مليار دولار، بحسب وكالة فرانس برس.

وارتفعت الإيرادات المحققة من خدمة التوصيلات للمجموعة الأميركية، التي تضم «أوبر إيتس» بنسبة 125% في عام واحد، وساهمت الأزمة الصحية في ارتفاع الطلب على هذا النوع من الخدمات، في حين انخفضت عائدات خدمات الاجرة بنسبة 53%.

وقبل الوباء، كانت تهدف الشركة التي تتخذ في سان فرانسيسكو، مقرا لها للوصول إلى الحد الأقصى من العائدات في الربع الأخير من العام 2020. لكن في الربيع، أشارت إلى أن هذا الهدف سيتأخر بسبب الأزمة الصحية.

وتؤثر القيود المفروضة على التنقلات وإلغاء الرحلات والأحداث بشكل كبير على خدمات «أوبر» للاجرة، ما أدى إلى تسريح الشركة ربع موظفيها في الربيع. لكن الشركة استثمرت بشكل كبير في خدمات توصيل الوجبات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شبكات تلفزيونية أميركية تقطع كلمة لترامب وتتهمه بـ«الكذب»
دولى
نتائج 5 ولايات حاسمة في الانتخابات الرئاسية الأميركية حتى مساء الخميس
دولى
تباين الأداء الأسبوعي للعملات الدولية بالسوق الموازية
ليبيا
انتشال 10 جثث من 5 مقابر جماعية جديدة في ترهونة
ليبيا
العدد 259 من جريدة «الوسط»: عد تنازلي لملتقى تونس.. وإشكالية تفكيك الميليشيات
ليبيا
«قتلوا صديقي المفضل».. شهادة طالب نجا من مجزرة خلفت 22 قتيلا بجامعة «كابل»
دولى
«تعليم الموقتة» تصدر الخطة الدراسية البديلة تحسبا لـ«كورونا»
ليبيا
5 ولايات حاسمة.. تعرف على آخر تعداد لأصوات الهيئة الناخبة في سباق البيت الأبيض
دولى
منافسة شرسة بين ترامب وبايدن وفرز الأصوات قد يستغرق أياما عدة
دولى
المشري: التمديد لرئيس المجلس الرئاسي 10 أيام حال التوافق في ملتقى تونس
ليبيا
ترامب يحدث تغييرا جوهريا في «العقيدة الاقتصادية» للحزب الجمهوري
اقتصاد
انتشال طفلتين على قيد الحياة في زلزال تركيا وحصيلة الضحايا ترتفع (فيديو)
دولى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيتامينات ضرورية لجسمك.. تعرف إليها