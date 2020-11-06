هواوي تقدّم التماسا ضد قرار السويد حظر مشاركتها في تطوير شبكة الجيل الخامس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 نوفمبر 2020, 01:35 مساء
شعار هواوي في ريدينغ في المملكة المتحدة. (أرشيفية: الإنترنت)

تقدّمت مجموعة «هواوي» الصينية للاتصالات بالتماس ضد قرار السويد حظرها من المشاركة في تطوير شبكة البلاد للجيل الخامس من الاتصالات فائقة السرعة (5جي) لأسباب أمنية، وفق ما أظهرت ملفات قانونية اطلعت عليها وكالة «فرانس برس»، الجمعة.

وجاء في الالتماس الذي قدمته «هواوي» إلى هيئة البريد والاتصالات السويدية، ومحكمة ستوكهولم الإدارية أن الحظر الذي أعلنته الهيئة في 20 أكتوبر «يفتقد إلى أساس قانوني وينتهك حقوق الإنسان الأساسية ومبادئ الاتحاد الأوروبي القانونية... وخاطئ في جوهره».

وأضافت هواوي أنه في حال تم تطبيقه، فسيتسبب «بأضرار شاملة لا يمكن تصحيحها» لأعمال المجموعة التجارية.

وأفادت هيئة البريد والاتصالات السويدية أن قرار الحظر الذي أصدرته، ويطال كذلك شركة «زي تي إي» الصينية، يتوافق مع قانون جديد دخل حيّز التنفيذ في يناير 2020 بعد دراسة قامت بها القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات السويدية «لضمان أن استخدام المعدات الإذاعية في (شبكات الجيل الخامس) هذه لا يضر بأمن السويد».

- واشنطن تشدد عقوباتها على «هواوي» لمنع وصولها إلى التكنولوجيا الأميركية

وأفادت الهيئة السويدية أن على شركات الاتصالات المحلية التي تستخدم أي من معدات لهواوي و«زي تي إي» أن تزيلها بحلول يناير 2025.

وتتهم الولايات المتحدة الشركات الصينية بالتجسس لصالح بكين، وهو أمر تنفيه الصين. وكثّفت واشنطن الضغوط على حلفائها لحثّهم على عدم استخدام معدات هواوي في البنى التحتية للاتصالات.

بدورها، أفادت «هواوي» في التماسها أن «لا وجود لأدلة ملموسة على (أنها تشكل) أي تهديد للأمن الإلكتروني»، وأصرت على أنه «لا يمكن للدولة الصينية أن تأمر هواوي بالتجسس». وسبق أن حضّت السفارة الصينية في ستوكهولم الحكومة السويدية على مراجعة قرارها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شبكات تلفزيونية أميركية تقطع كلمة لترامب وتتهمه بـ«الكذب»
دولى
نتائج 5 ولايات حاسمة في الانتخابات الرئاسية الأميركية حتى مساء الخميس
دولى
تباين الأداء الأسبوعي للعملات الدولية بالسوق الموازية
ليبيا
انتشال 10 جثث من 5 مقابر جماعية جديدة في ترهونة
ليبيا
العدد 259 من جريدة «الوسط»: عد تنازلي لملتقى تونس.. وإشكالية تفكيك الميليشيات
ليبيا
«قتلوا صديقي المفضل».. شهادة طالب نجا من مجزرة خلفت 22 قتيلا بجامعة «كابل»
دولى
«تعليم الموقتة» تصدر الخطة الدراسية البديلة تحسبا لـ«كورونا»
ليبيا
5 ولايات حاسمة.. تعرف على آخر تعداد لأصوات الهيئة الناخبة في سباق البيت الأبيض
دولى
منافسة شرسة بين ترامب وبايدن وفرز الأصوات قد يستغرق أياما عدة
دولى
المشري: التمديد لرئيس المجلس الرئاسي 10 أيام حال التوافق في ملتقى تونس
ليبيا
ترامب يحدث تغييرا جوهريا في «العقيدة الاقتصادية» للحزب الجمهوري
اقتصاد
انتشال طفلتين على قيد الحياة في زلزال تركيا وحصيلة الضحايا ترتفع (فيديو)
دولى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيتامينات ضرورية لجسمك.. تعرف إليها