المفوضية الأوروبية: موجة «كورونا» الثانية جمدت الانتعاش الاقتصادي.. والنشاط لن يعود لطبيعته قبل 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 نوفمبر 2020, 12:57 مساء
رئيسة للمفوضية الاوروبية، أورسولا فوندير ليين في برلين، يونيو 2019. (أ ف ب)

رأت المفوضية الأوروبية في توقعاتها الاقتصادية، الخميس، أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو لن يعود إلى مستواه السابق لوباء كوفيد-19 قبل العام 2022 بل ربما 2023 على أقرب تقدير.

وتترقب المفوضية في الوقت الحاضر عودة الاقتصاد إلى «مستوى ما قبل الوباء عام 2022»، لكنها تشير إلى أن «نسبة الغموض المرتفعة» التي لا تزال تحيط بالاقتصاد تطرح «مخاطر بتدهور» آفاقه، حسب وكالة «فرانس برس».

وأعلنت المفوضية أن إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو سيتراجع بنسبة 7.8% العام 2020، وهي نسبة أدنى مما كان متوقعا في الصيف، غير أن الانتعاش المرتقب للعام المقبل سيكون كذلك أدنى من نسبة 4.2% المتوقعة بالأساس.

وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس، إن «الموجة الثانية من الوباء (...) تقضي على آمالنا بانتعاش سريع». وستكون إسبانيا وإيطاليا وفرنسا الأكثر تضررا جراء الانكماش بين دول منطقة اليورو الـ19 هذه السنة بتسجيلها -12.4% و-9.9% و-9.4% على التوالي.

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