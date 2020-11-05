ديون منطقة اليورو تتخطى 100% من إجمالي الناتج الداخلي في 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 نوفمبر 2020, 12:21 مساء
أشخاص يرتدون أقنعة يعبرون أمام شعار كبير لليورو في فرانكفورت الألمانية 2020. (أ ف ب)

أعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس، أن الدين العام في منطقة اليورو سيتخطى نسبة 100% من إجمالي الناتج الداخلي العام 2020 بسبب النفقات التي تكبدتها الدول الأعضاء لدعم الاقتصاد بمواجهة تبعات وباء كوفيد-19.

ومن المتوقع أن تصل ديون دول منطقة اليورو إلى 101.7% من إجمالي ناتجها الداخلي هذه السنة، على أن تستمر بالمستوى ذاته للسنتين المقبلين، حسب وكالة «فرانس برس».

وسيسجل أعلى مستوى من الديون في اليونان (207.1% العام 2020) وإيطاليا (159.6%). أما في فرنسا، فسيصل الدين إلى 115.9% من إجمالي الناتج الداخلي في 2020 على أن يواصل الارتفاع في 2021 و2022.

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