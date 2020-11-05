الأسواق العالمية تسجل ارتفاعا وسط ترقب لنتائج الانتخابات الأميركية

شاشة تُظهر أسعار البورصة في أحد شوارع طوكيو، 28 فبراير 2020. (أ ف ب)

شهدت البورصات العالمية ارتفاعا، الأربعاء، مع حالة ترقب لنتائح الانتخابات الأميركية التي تشهد منافسة شرسة بين دونالد ترامب وجو بايدن.

وفتحت بورصة وول ستريت على ارتفاع كبير لا سيما مؤشر ناسداك للشركات التكنولوجية الذي ارتفع بنسبة 4.36 % قرابة الساعة 16.30 بتوقيت غرينتش. وارتفعت كذلك المؤشرات الأخرى مثل «داو جونزز انداستريال افيريدج» الذي زاد 2.88 % و«أس اند بي 500» (3.33 %)، حسب وكالة «فرانس برس».

وتحسنت البورصات الأوروبية الرئيسية خلال النهار لتغلق جميعها على ارتفاع كبير بلغ 2.44 % في باريس و1.67 % في لندن و1.95 % في فرانكفورت و1.96 % في ميلانو.

كذلك، ارتفعت أسعار النفط الخام. فزاد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر بنسبة 3.29 % عند 38.90 دولارا فيما ارتفع سعر برميل برنت تسليم يناير بنسبة 3.42 % واستقر على سعر 41.07 دولارا.

وشهد السعران المرجعيان ارتفاعا منذ فتح البورصات في اوروبا وزادا أيضا بعد الإعلان عن تراجع مفاجئ في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة. ولم تعرف حتى الساعة هوية الرئيس الأميركي المقبل إذ لم تفرز بعد كل الأصوات في بعض الولايات الأساسية مثل بنسيلفانيا وميشيغن.

الانتظار حتى الجمعة

وقال كبير خبراء الاقتصاد في «أكسا أي أم» جيل مويك «ينبغي الانتظار حتى الجمعة على الأرجح للحصول على النتيجة في ميشيغن وربما أكثر في بنسيلفانيا».

وسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى زرع الشكوك الأربعاء حول عمليات فرز الأصوات الجارية متحدثا عن عمليات تزوير من دون أن يورد أي دليل. وطلب مساء الأربعاء من القضاء تعليق فرز الأصوات في ولاية ميشيغن.

وكتب في تغريدة الأربعاء «مساء أمس كنت متقدماً في كثير من الولايات الرئيسية» مضيفاً: «بعد ذلك، بدأت الواحدة تلو الأخرى تختفي بطريقة سحرية مع ظهور بطاقات انتخابية مفاجئة واحتسابها».

ويتعلق الأمر بفرز الأصوات الواردة بالبريد وقد يستغرق أياما عدة في بعض الولايات. وكان احتساب هذه الأصوات أدى إلى تقليص الفارق بين ترامب وبايدن في ولايتي ميشيغن ويسكونسن الرئيسيتين اللتين قد تحسما نتائج الانتخابات.

وبعيد ذلك وعد خصمه الديموقراطي جو بايدن بألا «يهدأ له بال حتى احتساب كل بطاقة».

وحذر اندريا تويني المحلل لدى ساكسو بنك «في الوقت الراهن يبدو كل شيء إيجابيا على صعيد الأسعار لكن قد ينقلب ذلك»، معتبرا أن الأسواق «تساهلت» حتى الآن مع هذا الغموض الانتخابي. وكانت الأسواق مستعدة للتردد المسجل في الساعات الأولى التي تلت انتهاء العملية الانتخابية.

سوق السندات

وحافظ الدولار على توازنه مع ارتفاع طفيف في مقابل اليورو (+0,07 %) بسعر 1.1723 وفي مقابل الين (0.01 %) عند 104,49 ينا.

وفي سوق السندات الأوروبية والأميركية تراجعت نسب الفائدة على الديون المستحقة بعد عشر سنوات في مؤشر إلى السعي إلى شراء سندات تعتبر أكثر أمانا من الأسهم.

ويستمر الغموض حول تشكيلة الكونغرس المقبل. ففي حين حافظ الديموقراطيون على سيطرتهم على مجلس النواب يبدو أن فرصهم بانتزاع الغالبية في مجلس الشيوخ من الجمهوريين بدأت تتلاشى.

وحتى لو أن «المد الأزرق» الديموقراطي الذي توقعه البعض لم يتحقق، يبقى جو بايدن متصدرا تعداد كبار الناخبين.