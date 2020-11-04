بورصة وول ستريت تفتح الجلسة على ارتفاع غداة الانتخابات الرئاسية الأميركية

مبنى بورصة وول ستريت في نيويورك في 23 مارس. (فرانس برس)

سجلت بورصة نيويورك، ارتفاعًا كبيرًا لدى افتتاحها الأربعاء، في وقت لا تزال نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية غامضة، فيما يبدو بعيدًا احتمال تحقيق الديمقراطيين انتصارًا كبيرًا في الكونغرس.

وارتفع مؤشرها الأبرز «داو جونز الصناعي» بنسبة 0.91% ومؤشر «ناسداك» لأسهم التكنولوجيا بنسبة 2.59% وكذلك مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الذي يضم أكبر 500 شركة في وول ستريت، بنسبة 1.58%، بحسب وكالة «فرانس برس».

وبعد تكبدها خسائر كبيرة الأسبوع الماضي، سجلت المؤشرات، الإثنين والثلاثاء، ارتفاعًا في وقت بدت المنافسة بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، محتدمة أكثر فأكثر.