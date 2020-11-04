بورصة وول ستريت تفتح الجلسة على ارتفاع غداة الانتخابات الرئاسية الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 نوفمبر 2020, 05:04 مساء
مبنى بورصة وول ستريت في نيويورك في 23 مارس. (فرانس برس)

سجلت بورصة نيويورك، ارتفاعًا كبيرًا لدى افتتاحها الأربعاء، في وقت لا تزال نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية غامضة، فيما يبدو بعيدًا احتمال تحقيق الديمقراطيين انتصارًا كبيرًا في الكونغرس.

وارتفع مؤشرها الأبرز «داو جونز الصناعي» بنسبة 0.91% ومؤشر «ناسداك» لأسهم التكنولوجيا بنسبة 2.59% وكذلك مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الذي يضم أكبر 500 شركة في وول ستريت، بنسبة 1.58%، بحسب وكالة «فرانس برس».

وبعد تكبدها خسائر كبيرة الأسبوع الماضي، سجلت المؤشرات، الإثنين والثلاثاء، ارتفاعًا في وقت بدت المنافسة بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، محتدمة أكثر فأكثر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هفوتان جديدتان لبايدن في يوم الاستحقاق الرئاسي
دولى
أصحاب متاجر أميركية يتحسبون لوقوع اضطرابات مع نهاية السباق الرئاسي
دولى
حاكم دبي يتلقى لقاحا تجريبيا لفيروس «كورونا المستجد»
عربى
المشري: التمديد لرئيس المجلس الرئاسي 10 أيام حال التوافق في ملتقى تونس
ليبيا
برلين تحقق بمقطع فيديو يظهر رجلا يجرّ شخصا متنكرا بزي ماكرون
منوعات
النمسا تكشف عن هوية منفذ هجوم فيينا
دولى
تراجع أرباح «أرامكو» السعودية 44,6% في الربع الثالث
اقتصاد
ترامب يحدث تغييرا جوهريا في «العقيدة الاقتصادية» للحزب الجمهوري
اقتصاد
قبيل ملتقى 9 نوفمبر.. هيئة أممية توصي بإشراك التونسيات في مفاوضات السلام بين ...
ليبيا
انتشال طفلتين على قيد الحياة في زلزال تركيا وحصيلة الضحايا ترتفع (فيديو)
دولى
أداء العملات الدولية خلال أكتوبر: ارتفاع الدولار واليورو والاسترليني أمام ...
ليبيا
صراعات الشرق الأوسط تفقد روبرت فيسك
دولى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مواد غذائية تفاقم الصداع وتسببه