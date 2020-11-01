رئيس «إيني»: 2025 ذروة إنتاجنا للنفط وبعدها سنتحول تدريجيا للطاقة المتجددة

الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيني» الإيطالية للطاقة كلاوديو ديسكالزي. (أرشيفية: الإنترنت).

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، إن المجموعة حددت العام 2025 لتحقيق ذروة إنتاج النفط، لتبدأ بعد ذلك مرحلة تقليص تدريجي للتحول إلى الطاقة المتجددة الخالية من الكربون.

وقال ديسكالزي، في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية الأسبوع الماضي، حول ديناميكيات التجارة الدولية والمصالح الوطنية الإيطالية «بعض الوكالات الدولية وشركات البترول حددت العام 2030 لذروة إنتاج النفط، بينما وضعناه نحن في إيني بحلول العام 2025.. وبعد ذلك سيبدأ انخفاض ملموس لإنتاج النفط اعتبارًا من العام 2030 لكي نتحول عمليًا إلى منتجين للغاز فقط، والذي سنستخدمه لمرافقة مرحلة التحول إلى الطاقة الخالية من الكربون»، وفق وكالة آكي الإيطالية.