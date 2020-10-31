القضاء الأميركي يعلق من جديد حظر «تيك توك» في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 أكتوبر 2020, 05:58 مساء
قاض يوقف أمر إدارة ترامب بمنع عملية تحميل تطبيق تيك توك (أرشيفية: الإنترنت)

أمر قاضٍ الإدارة الأميركية بعدم تطبيق جزء من قرار أصدره الرئيس دونالد ترامب يحظر فيه اعتبارًا من 12 نوفمبر، تنزيل تطبيق الفيديوهات «تيك توك» الشهير في الولايات المتحدة.

ولجأ ثلاثة من مستخدمي الإنترنت الذين يتلقون أجرًا لقاء خدمات يقدمونها عبر «تيك توك» إلى محكمة في ولاية بنسلفانيا للمطالبة بتعليق جزء من هذا المرسوم الذي ينص على منع الشركات الأميركية من تقديم الخدمات الأساسية إلى تيك توك، مثل الاستضافة على الإنترنت، وفق «فرانس برس».

تهديد لـ «الأمن القومي»
وفي شكوى منفصلة، أوقف قاضٍ فدرالي أميركي في واشنطن في نهاية سبتمبر قرارًا أصدرته إدارة الرئيس دونالد ترامب بحظر تنزيل تطبيق «تيك توك»، التابع لشركة «بايت دانس» الصينية.

وتعد هذه الخطوة المرحلة الأولى في تطبيق المرسوم الرئاسي الذي صدر في 6  أغسطس، حيث أثار ترامب خطر نقل بيانات المستخدم إلى الصين، واصفًا «تيك توك» بأنه تهديد لـ«الأمن القومي». وأعلن وجوب بيع نشاطاته لمجموعة أميركية.

في كلتا الحالتين، اعتبر القضاة أن فرص إثبات أن الرئيس دونالد ترامب قد تجاوز سلطته في المحكمة جيدة.

تطبيق شائع بين الشباب
كذلك اعتبر القضاة أن «تيك توك»، وهو تطبيق شائع خصوصًا بين الشباب، ويسمح بمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، يتمتع بالحماية نفسها مثل وسائل التعبير أو الإعلام الأخرى كالأفلام أو الصور أو وكالات الأنباء.

وأمام المخاوف الإدارية، أعدت «تيك توك» خطة لإنشاء شراكة جديدة تضم شركة «أوراكل» الأميركية بصفتها شريكًا تكنولوجيًّا في الولايات المتحدة، وشركة و«ولمارت» الأميركية كشريك تجاري. ولا تزال المفاوضات متواصلة.

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