أسعار النفط تفاقم خسائرها مع ارتفاع الإصابات بـ«كورونا»

صورة لمحطة تكرير كارسون في كاليفورنيا في 25 أبريل 2020 (فرانس برس)

هبطت أسعار النفط في نهاية الأسبوع بنسبة تزيد على 1%، لتواصل تكبد الخسائر، وتتجه صوب ثاني انخفاض شهري بفعل تنامي المخاوف من أن ارتفاع الإصابات بـ«كوفيد-19» في أوروبا والولايات المتحدة قد يلحق الضرر باستهلاك الوقود.



وتراجع سعر خام برنت لليوم الثالث 51 سنتًا أو ما يعادل 1.4% إلى إلى 37.14 دولار للبرميل، أمس الجمعة، بعد أن لامس أدنى مستوى في خمسة أشهر في الجلسة السابقة. وينتهي أجل عقد برنت، تسليم ديسمبر اليوم.



الخام الأميركي يتراجع

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 48 سنتًا أو ما يُعادل 1.3% إلى 35.69 دولار للبرميل، بعد أن تراجع لأدنى مستوياته منذ يونيو، أمس الخميس.

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وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى «أواندا» في سنغافورة، «في ظل تباطؤ أوروبي يهدد الاستهلاك العالمي وعودة إنتاج ليبيا، يجب أن يقع العبء الآن على (أوبك+) لكي تعيد النظر في زيادة إنتاجها مليوني برميل يوميا في يناير».