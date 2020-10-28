الاتحاد الأوروبي يخصص 17 مليار يورو من المساعدات لإيطاليا وإسبانيا وبولندا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أكتوبر 2020, 01:24 مساء
علم الاتحاد الأوروبي, (الإنترنت)

أعلنت المفوضية الأوروبية الثلاثاء، عن خصيص 17 مليار يورو على شكل قروض لإيطاليا وإسبانيا وبولندا لمساعدتها في التصدي لارتفاع معدلات البطالة المرتبطة بأزمة فيروس كورونا المستجد.

وهذه هي الدفعات الأولى في إطار برنامج «شور» الموقت، والذي يهدف إلى دعم تدابير البطالة الجزئية في مواجهة الأزمة الصحية، وفق وكالة فرانس برس.

وتتضمن هذه المساعدة قروضا بشروط ميسرة، وتقترض المفوضية من أسواق المال، مستفيدة من معدلات فائدة منخفضة تحصل عليها، قبل أن تقرضها بدورها لدول أعضاء بحاجة لها.

في ذلك الإطار حصلت إيطاليا الثلاثاء على 10مليارات يورو، وإسبانيا على ستة مليارات، وبولندا على مليار.

وفي المجموع يفترض أن تحصل إيطاليا على 27.4 مليار يورو، وإسبانيا على 21.3 يورو، وبولندا على 11.2 مليار، وبموجب هذه الآلية الموقتة حدد السقف الإجمالي بمبلغ 100 مليار يورو.

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