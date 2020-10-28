«ويسترن يونيون» تغلق مكاتبها في كوبا بعد العقوبات الأميركية الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أكتوبر 2020, 08:19 صباحا
رفع العلمين الكوبي والأميركي في ميامي, 12 يونيو 2020, (أ ف ب)

أعلنت هافانا، الثلاثاء، أنّ شركة «ويسترن يونيون» الأميركية لتحويل الأموال ستغلق كل مكاتبها في كوبا بسبب العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتّحدة على الجزيرة، ومنعت بموجبها الشركات الأميركية من التعامل مع «فينسيميكس»، الشركة المالية التي يديرها الجيش الكوبي.

وقالت فينسيميكس في بيان نشرته وزارة الخارجية الكوبية على موقعها الإلكتروني، إنّ «ويسترن يونيون ستغلق 407 مراكز دفع منتشرة في جميع أنحاء البلاد بسبب هذه الأحكام الوحشية»، وفق وكالة فرانس برس.

وأضافت أنّ قرار الولايات المتّحدة فرض هذه العقوبات الجديدة «في خضمّ هذا الوباء يبرهن عن استخفاف بالشعب الكوبي واحتقار له، وعن انتهازية الحكومة الأميركية».

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