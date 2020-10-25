فرنسا تطالب دول الشرق الأوسط بالتوقف عن مقاطعة منتجاتها

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أكتوبر 2020, 08:39 مساء
أرفف فارغة كانت تعرض منتجات لاحدى شركات مستحضرات التجميل بعد اعلان مقاطعة السلع الفرنسية في متجر بالكويت. (رويترز)

حثت فرنسا دول الشرق الأوسط الأحد على منع شركات التجزئة من مقاطعة منتجاتها.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الأيام القليلة الماضية شهدت دعوات في العديد من دول الشرق الأوسط لمقاطعة المنتجات الفرنسية، لا سيما المنتجات الغذائية، فضلا عن دعوات للتظاهر ضد فرنسا بسبب نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للرسول محمد، بحسب «رويترز».

وقال البيان «دعوات المقاطعة هذه لا أساس لها ويجب أن تتوقف على الفور وكذلك جميع الهجمات ضد بلدنا والتي تدفعها أقلية متطرفة».

مقاطعة كويتية
وأعلن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالكويت مقاطعة المنتجات الفرنسية بسبب ما اعتبره إساءة فرنسية للرسول محمد بالاستمرار في نشر رسوم مسيئة له وتصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون عن «النزعة الانفصالية الإسلامية».

وقال رئيس الاتحاد فهد الكشتي، السبت، إن الاتحاد طلب من كافة الجمعيات التعاونية بالكويت مقاطعة المنتجات الفرنسية في هذه الجمعيات «انتصارا للرسول محمد صلى الله عليه وسلم». وأضاف «تم رفع جميع المنتجات الفرنسية من جميع الجمعيات»، بحسب «رويترز».

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وخلت أرفف جمعيات تعاونية زارتها «رويترز» مساء السبت وصباح اليوم الأحد من المنتجات الفرنسية. وتم تعليق لافتات مكتوب عليها «مقاطعة المنتجات الفرنسية» أو «إلا رسول الله. بناء على دعم الرسومات المسيئة لنبينا الحبيب محمد.. قررنا رفع جميع المنتجات الفرنسية من السوق والأفرع حتى إشعار آخر، وذلك نصرة لنبينا محمد».

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