السودان يحصل على 370 مليون دولار منحة من البنك الدولي

متظاهر سوداني يلوح بالعلم الوطني خلال مظاهرة شرق العاصمة الخرطوم، 30 يونيو 2020 (أ ف ب).

وقع السودان والبنك الدولي في الخرطوم، الجمعة، اتفاقًا تحصل بموجبه الحكومة السودانية على منحة 370 مليون دولار، وذلك في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية ومعدلات التضخم واحتجاجات على الوضع الاقتصادي.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية: «تمّ اليوم (الجمعة) في مقر البنك الدولي في الخرطوم التوقيع على اتفاقية بين حكومة السودان والبنك الدولي على منحة بقيمة نحو 370 مليون دولار»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوضحت وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي أن «المنحة بقيمة 370 مليون دولار، وتشمل 200 مليون دولار من البنك الدولي كمنحة ما قبل إعفاء المتأخرات و170 مليون دولار من شركاء السودان الأوروبيين، وعلى وجه التحديد كل من الاتحاد الأوروبي، وألمانيا، وأيرلندا، وهولندا، والسويد».

ويعاني السودانيون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، كما أنهم ينتظرون لساعات في طوابير أمام المخابز ومحطات الوقود للحصول على الخبز ووقود السيارات.

وبلغ معدل التضخم 212% حسب إحصاءات رسمية صدرت في شهر سبتمبر الماضي.

والأربعاء تظاهر العشرات في أجزاء متفرقة من العاصمة الخرطوم احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية.

وتعاني البلاد من دين خارجي بلغ أكثر من 60 مليار دولار.