هبوط أسعار عقود النفط الآجلة للخام الأميركي

عامل بالشركات النفطية يقوم بتعبئة الوقود، (أرشيفية: الإنترنت)

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، وذلك في ظل تراكم لمخزونات البنزين بالولايات المتحدة يشير إلى تراجع توقعات الطلب على الوقود مع زيادة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أميركا الشمالية وأوروبا، وفقًا لوكالة «رويترز».

وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» سنتا واحدا، بما يعادل 0.02%، إلى 41.72 دولار للبرميل بعد أن خسرت 3.3% أمس الأربعاء، كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط أربعة سنتات، أو 0.1%، إلى 39.99 دولار للبرميل بعد نزولها أربعة بالمئة في الجلسة السابقة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات البنزين بالولايات المتحدة ارتفعت 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 16 أكتوبر مقارنة مع توقعات بانخفاض 1.8 مليون برميل، مشيرة إلى أن متوسط إجمالي المنتجات الموردة، وهو مؤشر على الطلب، بلغ 18.3 مليون برميل يوميا في الأسابيع الأربعة حتى 16 أكتوبر، بانخفاض 13% عن نفس الفترة قبل عام.

أعربت منظمة الدول المصدرة النفط (أوبك) الإثنين عن «تصميمها للقيام بما يلزم» لضمان استقرار سوق النفط، في حين أن مؤشرات استئناف الطلب تبدو ضعيفة.

وهناك تساؤلات في الأسواق حول رد فعل الكارتل، في حين أن الصورة قاتمة لناحية الطلب الذي تراجع بسبب عودة انتشار فيروس كورونا المستجد في أوروبا والولايات المتحدة وتدابير الوقاية التي قد تعوق الاستهلاك، وأقر الأمين العام لمنظمة أوبك محمد بركيندو بأن «عودة الطلب لا تتم بالوتيرة التي توقعناها في وقت سابق من هذا العام».

وقررت الدول المنتجة في أبريل خفض إنتاجها المشترك بـ9,7 مليون برميل يوميا لشهري مايو ويونيو ثم تخفيف هذه الاقتطاعات تدريجا، بحيث يفترض بأعضاء أوبك بلاس خفض الإنتاج إلى 7,7 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول أغسطس ثم 5,8 مليون برميل اعتبارا من يناير 2021.