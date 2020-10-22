هبوط أسعار عقود النفط الآجلة للخام الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أكتوبر 2020, 10:56 صباحا
عامل بالشركات النفطية يقوم بتعبئة الوقود، (أرشيفية: الإنترنت)

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، وذلك في ظل تراكم لمخزونات البنزين بالولايات المتحدة يشير إلى تراجع توقعات الطلب على الوقود مع زيادة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أميركا الشمالية وأوروبا، وفقًا لوكالة «رويترز».

وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» سنتا واحدا، بما يعادل 0.02%، إلى 41.72 دولار للبرميل بعد أن خسرت 3.3% أمس الأربعاء، كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط أربعة سنتات، أو 0.1%، إلى 39.99 دولار للبرميل بعد نزولها أربعة بالمئة في الجلسة السابقة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات البنزين بالولايات المتحدة ارتفعت 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 16 أكتوبر مقارنة مع توقعات بانخفاض 1.8 مليون برميل، مشيرة إلى أن متوسط إجمالي المنتجات الموردة، وهو مؤشر على الطلب، بلغ 18.3 مليون برميل يوميا في الأسابيع الأربعة حتى 16 أكتوبر، بانخفاض 13% عن نفس الفترة قبل عام.

أعربت منظمة الدول المصدرة النفط  (أوبك) الإثنين عن «تصميمها للقيام بما يلزم» لضمان استقرار سوق النفط، في حين أن مؤشرات استئناف الطلب تبدو ضعيفة.

وهناك تساؤلات في الأسواق حول رد فعل الكارتل، في حين أن الصورة قاتمة لناحية الطلب الذي تراجع بسبب عودة انتشار فيروس كورونا المستجد في أوروبا والولايات المتحدة وتدابير الوقاية التي قد تعوق الاستهلاك، وأقر الأمين العام لمنظمة أوبك محمد بركيندو بأن «عودة الطلب لا تتم بالوتيرة التي توقعناها في وقت سابق من هذا العام».

وقررت الدول المنتجة في أبريل خفض إنتاجها المشترك بـ9,7 مليون برميل يوميا لشهري مايو ويونيو ثم تخفيف هذه الاقتطاعات تدريجا، بحيث يفترض بأعضاء أوبك بلاس خفض الإنتاج إلى 7,7 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول أغسطس ثم 5,8 مليون برميل اعتبارا من يناير 2021.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ألمانيا تسمح لأجهزة الاستخبارات بالتنصّت على محادثات تطبيقات المراسلة المشفرة
دولى
بومبيو: نأمل بأن يوقع السودان اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل «سريعا»
دولى
الكرملين يعلق على إتلاف أميركا 45 جهاز تنفس صناعي أرسلتها روسيا
دولى
«مفقود» يبحث عن آلاف الضائعين في الحرب الأهلية اللبنانية (فيديو)
ثقافة وفن
برشلونة يعلن حزمة تجديدات لنجومه
رياضة عالمية
«فرانس برس»: الإمارات و«إسرائيل» تتفقان على إعفاء مواطنيهما من تأشيرات السفر
عربى
البعثة الأممية تعلن توصيات «مسار الشباب» ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي
ليبيا
الشريك ترامب أم ظلُّ أوباما؟.. الخليج يحبس أنفاسه قبل الانتخابات الأميركية
دولى
وزارة الدفاع التركية تعلن بدء دورة تدريبية لجنود من خفر السواحل الليبيين
ليبيا
السودان: البنك المركزي يحول 335 مليون دولار تعويضات لعائلات أميركية
دولى
شينكر: واشنطن تتطلع لنتائج إيجابية من الحوار الليبي بهدف تشكيل حكومة انتقالية
ليبيا
ادرينالين لايت (Adrenaline Lite) .. مع كازو
فيديو
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: «كورونا» يفرز مواد تخفف الألم