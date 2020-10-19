وزير الطاقة السعودي: «أوبك» ستقوم بما يلزم للحفاظ على استقرار سوق النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أكتوبر 2020, 09:42 مساء
شعار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في فيينا. (الإنترنت)

أعربت منظمة الدول المصدرة النفط  (أوبك) الإثنين عن «تصميمها للقيام بما يلزم» لضمان استقرار سوق النفط، في حين أن مؤشرات استئناف الطلب تبدو ضعيفة.

وأعلن وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان رئيس الكارتل في كلمة بثت مباشرة على يوتيوب خلال الاجتماع الشهري لأوبك بلاس «أود أن اؤكد على تصميم أوبك بلاس لمواصلة الاستراتيجية التي اتفقنا عليها بالإجماع»، وفق «فرانس برس».

والاجتماع الذي يجري افتراضيا بدأ قبيل الساعة 15,00 ت غ (17,00 في باريس) ويضم وزراء أوبك وشركاءها الدول الـ10 الأخرى منها روسيا. وأضاف الأخ غير الشقيق لولي العهد محمد بن سلمان «سنفعل ما يلزم حفاظا على مصلحة الجميع».

وهناك تساؤلات في الأسواق حول رد فعل الكارتل، في حين أن الصورة قاتمة لناحية الطلب الذي تراجع بسبب عودة انتشار فيروس كورونا المستجد في أوروبا والولايات المتحدة وتدابير الوقاية التي قد تعوق الاستهلاك، والخميس أقر الأمين العام لمنظمة أوبك محمد بركيندو بأن «عودة الطلب لا تتم بالوتيرة التي توقعناها في وقت سابق من هذا العام».

وقررت الدول المنتجة في أبريل خفض إنتاجها المشترك بـ9,7 مليون برميل يوميا لشهري مايو ويونيو ثم تخفيف هذه الاقتطاعات تدريجا، بحيث يفترض بأعضاء أوبك بلاس خفض الإنتاج إلى 7,7 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول أغسطس ثم 5,8 مليون برميل اعتبارا من يناير 2021.

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