السعودية تزيد استثماراتها في السندات الأميركية بمليارات الدولارات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أكتوبر 2020, 08:00 مساء
موظف في بنك سعودي. (الإنترنت)

 رفعت المملكة العربية السعودية استثماراتها في سندات الخزانة الأميركية بنسبة 4.3% خلال شهر أغسطس 2020، وبزيادة قيمتها 5.4 مليار دولار عن الشهر السابق.

وارتفعت حيازة المملكة من السندات، وفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية الشهرية، إلى 130 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوياتها في 5 أشهر، مقابل 124.6 مليار دولار في نهاية شهر يوليو الماضي، وفق «روسيا اليوم».

وعلى أساس سنوي، انخفضت 29.3% خلال شهر أغسطس 2020 عن قيمتها في الشهر المماثل من العام 2019، والبالغة 183.8 مليار دولار، بتراجع 53.8 مليار دولار.

وحلت السعودية في المرتبة الـ16 عالميا بقائمة أكبر المستثمرين في سندات الخزانة الأميركية بنهاية شهر أغسطس، التي تصدرتها اليابان بقيمة 1278.4 مليار دولار (1.278 تريليون دولار)، تليها الصين بـ 1068 مليار دولار (1.068 تريليون دولار).

وعربيا، جاءت السعودية في المقدمة، تليها الكويت بالمرتبة الثانية والـ26 عالميا باستثماراتها في السندات الأميركية بقيمة 46.4 مليار دولار بنهاية أغسطس، ثم الإمارات ثالثة والـ32 عالمياً بـ 36.6 مليار دولار.

وبلغ إجمالي الاستثمارات في السندات الأمريكية 7083.2 مليار دولار (7.083 تريليون دولار) في نهاية أغسطس 2020، مقابل 7036.4 مليار دولار (7.036 تريليون دولار) في الشهر المماثل من العام الماضي، و7097 مليار دولار (7.097 تريليون دولار) في الشهر السابق.

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