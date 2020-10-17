السودان يوقع 10 اتفاقات للتنقيب عن الذهب

سبائك دهب. (الإنترنت)

أعلن السودان توقيع 10 اتفاقات للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة، وذلك بحسب ما ذكر قطاع التعدين التابع لوزارة الطاقة.

وقالت وكالة الأنباء السودانية «سونا»، الخميس الماضي، إن توقيع الاتفاقات كان بحضور وزير الطاقة والتعدين خيري عبد الرحمن، ووكيل التعدين بالوزارة محمد يحيى، والجيولوجي المستشار سليمان عبد الرحمن، المدير العام لهيئة الأبحاث الجيولوجية، ومبارك أردول المدير العـام للشركة السودانية للموارد المعدنية، والسفير الصيني لدى الخرطوم وممثلي الشركات الموقعة والولايات.

عطاء دولي

وأكد وزير الطاقة السوداني مضي وزارته في سياسة تطوير قطاع التعدين وضبط الشركات ومراقبتها، كاشفًا عطاءً دوليًّا لإعلان مربعات امتياز جديدة، وطرح 16 مربعًا للتوقيع مع 8 شركات أخرى.

من جانبه، وصف مبارك أردول المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، توقيع 10 اتفاقات بالحدث المهم في مسيرة التعدين السوداني، حيث حظيت 6 شركات سودانية بامتياز، منها شركتان تابعتان للقطاع الخاص.

وأكد سليمان عبد الرحمن المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، وجود 130 شركة قدمت للاستكشاف، حيث أكملت 32 منها فقط أوراقها، مشيرًا إلى حصول الشركات الجديدة على مربعات امتياز، وأن جملة المساحات الصالحة للتعدين بالبلاد تصل مليون وثمانمئة ألف كيلومتر.

ورحب بالشركات الوطنية التي وقعت، وشركة صينية كبرى «وانبو»، وقال إن الشركات عليها التزامات ولها حقوق في الاستثمار، من دون غالب أو مغلوب.