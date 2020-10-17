في اليوم العالمي للقضاء على الفقر: 736 مليون شخص يعيشون بأقل من 1.9 دولار يوميا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 أكتوبر 2020, 12:10 مساء
نساء وأطفال خارج مدرسة اتخذوها ملجأ للنازحين شمال بوركينا فاسو (أرشيفية: أ.ف.ب)

في اليوم العالمي للقضاء على الفقر، قالت الأمم المتحدة إن نحو 736 مليون شخص مازالوا يعيشون تحت خط الفقر الدولي المحدد، حيث تنتمي الغالبية العظمى من هؤلاء إلى منطقتي جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وأوضحت المنظمة في بيانات أممية أن 8% من سكان العالم وأسرهم يعيشون على أقل من 1.9 دولار يوميًّا في العام 2018، مشيرة إلى أن معدلات الفقر العالية غالبًا ما توجد في البلدان الصغيرة والهشة، والدول التي تعاني النزاعات. 
وبهذه المناسبة الدولية، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في رسالة اليوم السبت، إلى التضامن مع الناس الذين يعيشون في فقر، في جميع مراحل جائحة «كوفيد-19» وما بعدها، حسب ما جاء في موقع المنظمة الإلكتروني.

غوتيريس: جائحة «كورونا» تتطلب جهودًا استثنائية لمكافحة الفقر
وقال غوتيريس إنه في هذه الأوقات العصيبة «نحتاج إلى جهود استثنائية لمكافحة الفقر، إذ تتطلب الجائحة عملًا جماعيًّا قويًّا».

يشار إلى أن بداية تنظيم 17 أكتوبراليوم العالمي لمكافحة الفقر تعود إلى العام 1987، عندما اجتمع في هذه السنة ملايين من اﻷشخاص، الذين ينتمون إلى طبقات إجتماعية مختلفة في ساحة تروكاديروفي باريس، وقام جوزيف فريزنسكي مؤسس منظمة «ATD»، العالم الرابع، بافتتاح لوحة خُصِّصت لتكريم ضحايا البؤس «النصب التذكاري لضحايا الفقر»، ثم اعترفت الأمم المتحدة بهذا اليوم الذي أصبح موعدًا سنويًّا بارزًا.

وأمس قال البابا البابا فرنسيس في رسالة فيديو إلى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، في مناسبة اليوم العالمي للأغذية إن بقاء الملايين في فقر مدقع يمثل «عارًا أخلاقيًّا»، مشيرًا إلى أن «الفقر ليس مسألة اقتصادية فحسب، بل هو ظاهرة متعددة الأبعاد تشمل نقص كل من الدخل والقدرات الأساسية للعيش بكرامة»، حسب ما نقلت وكالة «آكي» الإيطالية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عودة إنتاج النفط من حقل الشرارة تربك خطط «أوبك+»
ليبيا
250 ألف طفل في خطر.. «الصحة العالمية» تحذر من نفاد 4 لقاحات «ضرورية» في ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: بعد ماراثون تمهيدي.. الملف الليبي الرحال يحط أخيرا في تونس
ليبيا
النيابة الفرنسية توجه تهمة «تشكيل عصابة إجرامية» للرئيس الأسبق ساركوزي
دولى
وصول أول رحلة من طرابلس إلى بنغازي بعد توقف عامين
ليبيا
العدد 256 من جريدة «الوسط»: تونس وجهة حوار الفرقاء.. ومطالب الشباب في«تويوه»
ليبيا
«داخلية الوفاق» تعلن ضبط متهم بجلب تسعة ملايين قرص مخدر
ليبيا
«داخلية الوفاق» تبحث شراء طائرات للبحث والانقاذ ومراقبة الحدود من «إيرباص»
ليبيا
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على «طباخ بوتين» لدعمه نشاط «فاغنر» في ليبيا
ليبيا
البعثة الأممية تفتح حوارا مع الشباب الليبي
ليبيا
غسان سلامة ينفي تقديم استقالة من رئاسة البعثة الأممية تحت «ضغط دولي»
ليبيا
رابطة الدوري الإيطالي تعتبر يوفنتوس فائزًا.. وخصم نقطة من نابولي
رياضة عالمية
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يجب وضع قناع على طفلك الرضيع لوقايته من «كورونا»؟