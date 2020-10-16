أسعار الذهب ترتفع بالسوق الأوروبية

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية، اليوم الجمعة، لتحافظ على مكاسبها لليوم الثالث على التوالي، مع تمسك الأسعار بالتداول أعلى الحاجز النفسي عند 1.900 دولار، في ظل تجدد المخاوف حول الاقتصاد العالمي، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في أوروبا، وتلاشي آمال إقرار تحفيز مالي جديد في الولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 0.2% إلى 1912.63 دولار، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1908.42 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 1902.82 دولار.

وحقق المعدن الثمين أمس ارتفاعا بنسبة 0.4%، في ثاني مكسب يومي على التوالي، بفضل نشاط عمليات شراء المعدن كملاذ آمن.

لا تزال مؤشرات اندلاع الموجة الثانية من فيروس «كورونا» تلقي بثقلها على أسواق المال العالمية، عقب زيادة الإصابات في أنحاء مختلفة في أوروبا والمملكة المتحدة، وإعلان بعض الحكومات فرض حالة الإغلاق الجزئي لمنع تفشي المرض.

جددت تلك التطورات المخاوف حيال الاقتصاد العالمي، وتنذر بتدمير أي بوادر لتعافي الاقتصادات الكبرى قد حدث بعد انتهاء الموجة الأولى.

وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، إن «التوصل إلى اتفاق حول حزمة المساعدات الاقتصادية فى البلاد قبل انتخابات الرئاسة سيكون صعبا، لأن الديمقراطيين والجمهوريين لا يزالون بعيدين عن الاتفاق حول بعض القضايا المحورية».

وأدت تلك التصريحات إلى تلاشي الآمال حيال حل الأزمة السياسية المعقدة في الولايات المتحدة حول برنامج الإغاثة الجديد من فيروس «كورونا»، الأمر الذي من المتوقع أن يؤثر سلبا على مسار تعافي أكبر اقتصاد في العالم.