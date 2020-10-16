أسعار النفط تواصل تراجعها بسبب مخاوف من ازدياد إصابات «كورونا»

مضخة نفط في كوتولا بولاية تكساس الأميركية، 20 أبريل 2020، (ا ف ب)

واصلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، تراجعها، متأثرة بمخاوف من أن يؤدي ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» في أوروبا والولايات المتحدة إلى تقليص الطلب، كما أضاف تحسن سعر صرف الدولار الأميركي ضغطوطا أيضا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر 38 سنتا، أو 0.9%، إلى 42.78 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لتسليم نوفمبر بمقدار 35 سنتا، أو 0.9%، إلى 40.61 دولار للبرميل، حسب وكالة الأنباء «رويترز».

وتأثرت الأسعار بارتفاع حالات الإصابة في الغرب الأوسط بالولايات المتحدة، وتسجيل مستويات قياسية في عدد الإصابات بالمستشفيات، في علامة تنذر بالسوء، مع انخفاض درجات الحرارة.

كما أشار كبير المحللين في شركة «فوجيتومي»، كازوهيكو سايتو، إلى أن ارتفاع الدولار مقابل اليورو أثر أيضًا على معنويات المستثمرين.