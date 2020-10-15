الدولار يقفز لأعلى مستوى له فى أسبوع

قفز الدولار الأميركي بالسوق الأوروبية اليوم الخميس لأعلى مستوى فى أسبوع مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف مكاسبه التي توقفت موقتا بالأمس، يأتي هذا بفضل تسارع عمليات شراء العملة الأميركية كأفضل استثمار بديل، فى ظل تلاشي آمال إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة، هذا ويترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم بيانات طلبات إعانة البطالة الأميركية.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.4% إلى مستوى 93.78 نقطة، ومستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 93.43 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 93.37 نقطة، وأنهى المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.15%، ضمن عمليات التقاط الأنفاس، بعدما حقق في اليوم السابق ارتفاعا بنسبة 0.5% بأكبر مكسب يومي منذ 21 سبتمبر الماضي.

وتجددت عمليات شراء الدولار الأميركي كأفضل استثمار بديل اليوم الخميس، مع عزوف المستثمرين عن العملات ذات المخاطر العالية، بفعل انحسار آمال إقرار حزمة تحفيز مالي جديدة فى الولايات قبل انتخابات الرئاسة المقررة مطلع نوفمبر المقبل.

وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، إن إنجاز شيء ما مرتبط ببرنامج المساعدات الاقتصادية ما قبل الانتخابات وتنفيذه سيكون صعبا ،وأضاف أنه ورئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، مازالا متباعدين حيال أولويات الإنفاق المالي.

ويترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة، بهدف تقييم سوق العمل الأميركية، في ظل التطورات الأخيرة لتفشي فيروس كورونا، وارتفاع حالات الإصابة بالمرض مجددا فى العديد من الولايات.