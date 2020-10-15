أسعار النفط تتراجع مع ازدياد إصابات «كورونا» حول العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أكتوبر 2020, 10:20 صباحا
مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية، 24 نوفمبر 2019، (رويترز)

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، حيث عزز تجدد الإصابات بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم المخاوف بشأن النمو الاقتصادي وتعافي الطلب على الوقود.

وتعيد الدول الأوروبية إحياء حظر التجول والإغلاق، وسط تزايد حالات الإصابة، كما تستعد الهند، التي تسير على الطريق نحو تجاوز الولايات المتحدة بأكبر عدد من الإصابات في العالم، لموجة من الحالات في الأسابيع المقبلة، مع اقترابها من موسم العطلات الرئيس، وهي ثالث أكبر مستخدم للنفط في العالم، حسب وكالة الأنباء «رويترز».

وارتفع برنت في وقت سابق 0.4% وغرب تكساس الوسيط 0.6% مواصلا مكاسبه من جلسة الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات تراجع مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي، قبل أن يعاود الهبوط.

المخزون الأميركي من النفط
قالت مجموعة صناعة معهد البترول الأميركي إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير الأميركية انخفضت كلها في الأسبوع الماضي، وفقا لتقرير صدر بعد إغلاق السوق أمس الأربعاء، ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بياناتها الأسبوعية اليوم.

وكشف مصدران من «أوبك +» لـ«رويترز» قبل اجتماع اللجنة الفنية بالمنظمة اليوم لمراجعة سوق النفط، أن «أوبك» وحلفاءها، الذين يطلق عليهم مجتمع «أوبك +»، امتثلوا بنسبة 102% لاتفاقهم لخفض إمدادات النفط في سبتمبر الماضي.

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