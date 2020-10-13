انخفاض العقود الآجلة لأسعار النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020, 11:24 صباحا
عامل بالشركات النفطية يقوم بتعبئة الوقود، (أرشيفية: الإنترنت)

انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام «برنت» تسليم ديسمبر 0.14% لتتداول عند 41.75 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 41.81 دولار للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة، بعد أن اختتمت تداولات أمس عند 41.72 دولار للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي 0.12%، وفقًا لـ«فاكس نيوز».

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط «نيمكس» تسليم نوفمبر المقبل 0.18%، لتتداول عند مستويات 39.46 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 39.53 دولار للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات أمس عند مستويات 39.43 دولار للبرميل.

ووفقا للتقرير الأسبوعي لشركة «بيكر هيوز»، فقد ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع أربع منصات إلى إجمالي 193 منصة، لتعكس ثاني ارتفاع أسبوعي لها على التوالي، ونود الإشارة إلى كون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أميركا تراجعت بواقع 513 منصة منذ 13 من مارس، لتعكس استقرارها بالقرب من الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن.

يذكر أن الإنتاج الأميركي ارتفع في أول أسابيع هذا الشهر بواقع 300 ألف برميل يوميا إلى 11.0 مليون برميل يوميا، ليعكس الأعلى له منذ أواخر يوليو، بينما لا يزال يعكس تراجع 2.1 مليون برميل يوميا أو بنحو 19% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 في مارس 2020، وذلك من جراء إغلاق منصات الحفر والتنقيب عن النفط العاملة في أميركا أخيرا، مع اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة «كورونا».

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