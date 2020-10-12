ماهو تأثير جائحة «كورونا» على أكثر المطارات ازدحاما في العالم؟

مبنى في مطار العاصمة بكين الدولي شبه فارغ في 13 أبريل 2020. (الإنترنت)

أعلن اتحاد المطارات العالمية قائمة المطارات الأكثر ازدحامًا في العالم للعام 2019، تسلط القائمة الضوء على مدى الانحدار السريع للسفر الجوي في وسط جائحة فيروس «كورونا المستجد».

وأظهرت البيانات الأولية، التي نشرها الاتحاد الثلاثاء، أن حركة الركاب في المطارات الـ20 الأكثر ازدحامًا في العالم نمت بنسبة 1.7%. في العام 2019. ولكن، كان ذلك قبل أن أوشكت أزمة فيروس «كوفيد-19» على إيقاف مطارات العالم بشكل تام.

وقالت المديرة العامة لـ«ACI World»، أنغيلا جيتينز: «لقد اختفى الطلب إلى حد كبير». وذكرت جيتينز أن الحركة تراجعت بمقدار تجاوز 90%.، كما أن القيود الحدودية والحجر الصحي الطويل على المسافرين سارية في عديد الأماكن، حسب موقع «سي إن إن».

ويقدر الاتحاد مرور 4.6 مليون. مسافر عبر المطارات في العام 2020، مع انخفاض الإيرادات بمقدار 97 مليار دولار. وشهد مطار «هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا» الدولي، وهو الأكثر ازدحامًا في العالم، 110.5 مليون مسافر في العام 2019.

وفي الربع الأول من العام 2020، سجل المطار 20.7 مليون. مسافر، وهو انخفاض بلغ أكثر من 18%. مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي. وفيما يلي أكثر المطارات ازدحامًا في العام 2019، من ناحية عدد الركاب، ومقدار انخفاض حركتهم في بداية العام 2020:

أكثر 10 مطارات ازدحامًا في العالم من حيث عدد الركاب في 2019

مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي: 110.5 مليون مسافر

مطار العاصمة بكين الدولي: 100 مليون.

مطار لوس أنجلوس الدولي: 88.1 مليون.

مطار دبي الدولي: 86.4 مليون.

مطار طوكيو الدولي (هانيدا): 85.5 مليون.

مطار «شيكاغو أوهير» الدولي: 84.6 مليون.

مطار هيثرو في لندن: 80.9 مليون.

مطار شانغهاي بودونغ الدولي: 76.2 مليون.

مطار باريس شارل ديغول: 76.2 مليون.

مطار دالاس/فورت وورث الدولي: 75.1 مليون.

تأثير الجائحة: انخفاض الحركة في الربع الأول من 2020 مقارن ة بالربع الأول من 2019

مطار «هارتسفيلد جاكسون أتلانتا» الدولي: 18.2%.

مطار العاصمة بكين الدولي: 62.6%.

مطار لوس أنجلوس الدولي: 21.7%.

مطار دبي الدولي: 19.9%.

مطار طوكيو الدولي (هانيدا): 28.5%.

مطار «شيكاغو أوهير» الدولي: غير متوفر.

مطار هيثرو في لندن: 18.3%.

مطار شانغهاي بودونغ الدولي: 57.1%.

مطار باريس شارل ديغول: 20.6%.

مطار دالاس/فورت وورث الدولي: 12.3%.