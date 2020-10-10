الصين تصدر 10 ملايين يوان رقمية في أول اختبار للدفع الرقمي بالعملة

عملة اليوان الصينية. (الإنترنت)

يصدر البنك المركزي الصيني عملات رقمية بقيمة 10 ملايين يوان (1.5 مليون دولار) لعدد 500 مستخدم سيتم اختيارهم عشوائيًّا، في خطوة يعتبرها البعض أول اختبار عام تجريه البلاد لنظام الدفع الرقمي لليوان.

تأتي حملة بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في الوقت الذي تتسابق فيه بنوك مركزية بأنحاء العالم لإصدار عملاتها الرقمية لتحديث أنظمة المدفوعات وكذلك درء منافسة محتملة من عملات مشفرة تصدرها جهات خاصة.

واعتبارًا من أمس الجمعة، بات بمقدور أي شخص في مدينة شنتشن بجنوب الصين التقدم بطلب للانضمام إلى البرنامج عبر أكبر أربعة بنوك بالبلاد. لكن البعض فقط سيفوزون بمبلغ 200 يوان عبر قرعة، بحسب الحكومة المحلية والبنوك.

ويمكن للفائزين استخدام العملة الرقمية في 3389 منفذًا للبيع بالتجزئة، من بينها محطات وقود تابعة لـ«سينوبك» ومتاجر «وول مارت» ومراكز «سي.آر فانغارد» التجارية وفنادق «شانغريلا». وبحسب الحكومة المحلية، فإن حملة الهدايا الرقمية في شنتشن اختبار عادي لليوان الرقمي.