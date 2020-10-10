صندوق النقد: أفريقيا بحاجة إلى 1.2 تريليون دولار حتى 2023 لمكافحة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أكتوبر 2020, 08:03 صباحا
مقر صندوق النقد الدولي. (الإنترنت)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، إن الدول الأفريقية بحاجة إلى تمويل بقيمة 1.2 تريليون دولار حتى 2023 للتغلب على الأزمة الناجمة عن وباء «كوفيد-19»، مؤكدة أن النقص في التمويل يبلغ حاليًا 345 مليار دولار.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن جورجييفا في لقاء افتراضي خُصِّص «للتعبئة من أجل أفريقيا» القول: «إن المنطقة تواجه حاليًا فجوة في التمويل لأن التزامات المقرضين الرسميين بشكل ثنائي والمؤسسات الدولية تغطي أقل من ربع الاحتياجات المتوقعة، بينما لا تزال رؤوس الأموال الخاصة محدودة». وكانت هذه المؤسسة المالية الدولية قدرت النقص في التمويل بـ44 مليار دولار لسنة 2020 وحدها.

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وتابعت جورجييفا أنه لابد من أن تحشد كل الدول والمؤسسات المزيد لمساعدة أفريقيا على التعامل مع الأزمة. وأضافت أن الوباء لا يمكن أن يتوقف إذا لم تتم السيطرة عليه في مناطق مثل أفريقيا. وذكر صندوق النقد الدولي أن أكثر من مليون إصابة و23 ألف وفاة سُجِّلت في القارة.

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