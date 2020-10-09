أسعار النفط تتراجع في نهاية الأسبوع

مضخة نفط في كوتولا بولاية تكساس الأميركية، 20 أبريل 2020، (ا ف ب)

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة في نهاية أسبوع شهد مكاسب كبيرة تحققت بفعل مخاطر تقلص الإمدادات من النرويج بنسبة تصل إلى 25% بسبب إضراب عمال النفط.

وانخفض «برنت» 14 سنتا إلى 43.20 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع بأكثر من 3% أمس الخميس، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتا إلى 41.06 دولار، بعد أن ارتفع أيضا بأكثر من 3% أمس، حسب وكالة «رويترز».

يسير كلا العقدين على المسار الصحيح لتحقيق مكاسب بنحو 10% هذا الأسبوع، وهو أول ارتفاع في ثلاثة أسابيع، حيث صعدت الأسعار استجابة لإضراب عمال النفط النرويجيين.

الاستعداد للإعصار

ويستعد مراقبو السوق للتأثير على إنتاج الولايات المتحدة بسبب إعصار دلتا، المتوقع أن يضرب ساحل الخليج في غضون ساعات، وقد جرى إيقاف إنتاج نحو 1.5 مليون برميل يوميا حتى الآن.

وقال كبير محللي السوق في «أوندا»، إدوارد مويا، إن الإنتاج من خارج «أوبك» سيتعرض إلى «ضربة كبيرة» خلال الأسبوعين المقبلين، وسيستمر هذا في دفع إعادة التوازن إلى سوق النفط.

ويرى الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، محمد باركيندو، إن الأسوأ قد انتهى لسوق النفط، بعد انهيار الأسعار والطلب هذا العام بسبب جائحة فيروس «كورونا».