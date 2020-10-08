الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي أمام الدولار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أكتوبر 2020, 01:45 مساء

هبطت الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الخميس لتلامس مستوى منخفضا قياسيا بلغته في الجلسة السابقة بفعل تضرر المعنويات جراء مخاوف بشأن عقوبات أميركية محتملة والصراع في منطقة القوقاز واضطراب العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بسبب أزمة شرق المتوسط.

وسجلت الليرة 7.89 مقابل الدولار لتختبر أضعف مستوى بلغته أمس الأربعاء عندما أغلقت عند 7.8815 ليرة مقابل الدولار.

ودعا عضو جمهوري وآخر ديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي إدارة الرئيس دونالد ترامب أمس الأربعاء لفرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الروسية المضادة للطائرات «إس-400» بعد تقرير ذكر أن تركيا ربما تعتزم إجراء اختبار شامل لها.

كما أثار دعم أنقرة أذربيجان في نزاعها مع قوات من أصل أرميني بمنطقة ناجورنو قرة باغ توترا. وستكثف فرنسا والولايات المتحدة وروسيا جهودها لإنهاء القتال في منطقة القوقاز خلال محادثات تعقد في جنيف اليوم الخميس.

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