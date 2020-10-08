الدولار ينخفض مقابل سلة العملات الرئيسية

انخفض الدولار الأميركي اليوم الخميس بأكثر من 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ،عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وارتفع اليورو بالسوق الأوروبية اليوم الخميس، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأميركي، وسط تركيز المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية، بعد إقرار بعض الإنفاق المالي فى الولايات المتحدة لمواجهة الأضرار الناجمة عن فيروس كورونا.

وارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.1781 دولار، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1756 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 1.1751 دولار، وعلى صعيد تعاملات الأمس، حققت العملة الأوروبية الموحدة ارتفاعا بنسبة 0.2% مقابل العملة الأميركية، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة، بفضل تحسن المعنويات بالأسواق.

وهبط الدولار الأميركي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 105.96 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 105.97، بعد أن حقق أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 105.93، بينما حقق الزوج الأعلى له في ثلاثة أسابيع عند 106.10، وجاء انخفاض الدولار الأميركي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأميركي أكبر اقتصاد في العالم.

ويأتي هذا التراجع بفعل تباطؤ الطلب على الدولار كأفضل استثمار بديل، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على أسواق المال العالمية، وتركيز المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر المرتفعة.

كما تأثر الدولار بإقرار الإنفاق المالي فى الولايات المتحدة، لمواجهة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، بعد تأجيل المحادثات السياسية حول برنامج الإغاثة الجديد لما بعد الانتخابات الرئاسة الأميركية.