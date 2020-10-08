إعصار «دلتا» يرفع أسعار النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أكتوبر 2020, 09:36 صباحا
مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية، 24 نوفمبر 2019، (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس مع إخلاء عمال النفط منصات الحفر في خليج المكسيك بالولايات المتحدة قبل إعصار «دلتا»، رغم استمرار المخاوف بشأن الطلب على الوقود؛ بسبب تلاشي فرص التوصل إلى اتفاق تحفيز اقتصادي أميركي، وبعد زيادة مخزونات الخام الأميركية.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتا أو 0.68% إلى 40.22 دولار للبرميل، بعد أن هبطت 1.8% أمس الأربعاء، كما صعدت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا أو 0.74% إلى 42.30 دولار للبرميل بعد أن تراجعت 1.6% أمس، حسب وكالة «رويترز».

توقف إنتاج 1.5 مليون برميل بسبب الإعصار
ومع توقع اشتداد الإعصار إلى عاصفة من الفئة 3، مع رياح تصل سرعتها إلى 120 ميلا في الساعة، قام منتجو النفط مثل شركة شيفرون بإخلاء 183 منشأة بحرية، وأوقفوا نحو 1.5 مليون برميل يوميا من إنتاج النفط، وأنتج خليج المكسيك 1.65 مليون برميل يوميا في يوليو، وفقًا للحكومة الأميركية.

يذكر أن المنطقة، التي تمثل 17% من إنتاج الخام الأميركي، تعرضت لعدة عواصف على مدى الأشهر القليلة الماضية، كل منها أثر لفترة وجيزة في إنتاج النفط.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أمس أن مخزونات الوقود الأميركية تراجعت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر، كما انخفضت مخزونات نواتج التقطير، ومع ذلك ارتفعت إمدادات النفط الخام بمقدار 501 ألف برميل، مع صعود الإنتاج والواردات.

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