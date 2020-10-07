الذهب يقفز 1% مدفوعا بمخاوف التعافي والانتخابات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أكتوبر 2020, 10:03 مساء
سبائك ذهب. (الإنترنت)

ارتفع الذهب نحو 1%، الأربعاء، متعافيا من خسارة تكبدها في وقت مبكر وهبوط بنحو 2% في الجلسة السابقة، مدفوعا بمخاوف جديدة حيال التعافي الاقتصادي والضبابية المحيطة بانتخابات الرئاسة الأميركية.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 1%، إلى 1895.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:27 بتوقيت غرينتش. وهبط المعدن الأصفر خلال التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1901.60 دولار للأوقية، بحسب «سكاي نيوز».

وأعلن الرئيس الأميركي، الذي لا يزال يُعالج من «كوفيد-19»، وقف المفاوضات بشأن حزمة تحفيز إضافي حتى انتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر. وعزز الإعلان الدولار الأميركي ودفع الذهب للهبوط، وينظر إلى المعدن الأصفر على نطاق واسع على أنه وسيلة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

تمديد مساعدات الأجور
وفي وقت لاحق، طلب ترامب من الكونغرس تمديد مساعدات أجور جديدة بقيمة 25 مليار دولار لشركات الطيران الأميركية. وأعلن الرئيس الأميركي، الذي لا يزال يُعالج من «كوفيد-19»، وقف المفاوضات بشأن حزمة تحفيز إضافي حتى انتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر.

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