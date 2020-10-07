اليورو يرتفع مقابل سلة العملات الرئيسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أكتوبر 2020, 02:16 مساء

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية، اليوم الأربعاء، مقابل سلة العملات العالمية، ليستأنف مكاسبه التي توقفت موقتًا بالأمس ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار الأميركي، مع تحسن المعنويات مجددًا بعدما أعلن رئيس الولايات المتحدة اللجوء إلى مجموعة محدودة من الإجراءات التحفيزية، بهدف تفادي أثر تأجيل المحادثات السياسية حول برنامج الإغاثة الجديد إلى بعد انتخابات الرئاسة الأميركية.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.1767دولار، وكان سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1733 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 1.1725 دولار، حيث يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم خطابًا مهمًّا لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قد يتضمن بعض الأدلة الجديدة حول مستقبل السياسة النقدية في منطقة اليورو.

وأنهى اليورو تعاملات الأمس منخفضًا بنسبة 0.4% مقابل الدولار، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح، بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.1807دولار، وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح، انخفض اليورو بسبب عزوف المستثمرين عن المخاطرة، بعدما أعلن الرئيس الأميركي «دونالد ترامب» فجأة إلغاء محادثات التحفيز الاقتصادي مع المشرعين الديمقراطيين، وتأجيلها إلى بعد انتهاء انتخابات الرئاسة الأميركية مطلع نوفمبر المقبل.

ومحاولاً امتصاص مخاوف أسواق المال العالمية، أعلن دونالد ترامب، عبر «توتير»، تقديم دعم لشركات الطيران وبرنامج حماية الرواتب، ضمن مجموعة محدودة من الإجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد الأميركي حتى نهاية فترة الانتخابات الرئاسية، وأظهرت أحدث استطلاعات الرأي لوكالة «رويترز» حول الانتخابات الأميركية أن 52% من الناخبين الأميركيين يؤيدون المرشح الديمقراطي «جو بايدن» مقابل 40% يؤيدون المرشح الجمهوري «دونالد ترامب».

وعلى حسب الكثير من الخبراء، فإن معظم المستثمرين يستعدون لفكرة فوز بايدن بالرئاسة الأميركية، وهو أمر يعتقدون أنه إيجابي للدولار الأميركي.

وتلقي رئيسة المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، خطابًا مهمًّا في المنتدى المالي الدولي عبر الإنترنت، ومن المتوقع أن يتضمن الخطاب أدلة جديدة حول مستقبل السياسة النقدية في منطقة اليورو.

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