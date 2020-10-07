أسعار النفط تهبط بعد إنهاء ترامب محادثات حول حزمة تحفيز الاقتصاد الأميركي

مضخة نفط في الخليج الأميركي، (أرشيفية: رويترز)

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن أنهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب المحادثات مع الديمقراطيين بشأن إصدار حزمة تحفيز رابعة لتعزيز الاقتصاد الأميركي المتضرر من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 81 سنتا، أو 2%، إلى 39.86 دولار للبرميل، بينما هبطت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتا، أو 1.6%، إلى 41.95 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وفاجأ قرار ترامب الأسواق المالية، فيقول كبير محللي السوق الأميركية، إدوارد مويا، إن الكثيرين لم يتوقعوا التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات، لكن النهاية «المفاجئة» أدت إلى «انخفاض حاد في جميع الأصول الخطرة».

كما أوقفت عاصفة 29.2٪ من إنتاج النفط البحري في الخليج الأميركي، وهو ما يمثل 17٪ من إجمالي إنتاج النفط الخام الأميركي.

وفي النرويج ، قال اتحاد عمال ليدرن يوم الثلاثاء إنه سيوسع إضراب النفط الجاري اعتبارا من 10 أكتوبر، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق للأجور، وأغلقت ستة حقول نفط وغاز بحرية الإثنين الماضي، بسبب الإضراب، مما أدى إلى خفض الطاقة الإنتاجية للبلاد بنسبة 8%.