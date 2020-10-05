«مفوضة الطاقة»: الاتحاد الأوروبي يريد قواعد لتجارة الهيدروجين مع المغرب وأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أكتوبر 2020, 04:58 مساء
حقل انتاج غاز الهيدروجين. (الإنترنت)

قالت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي، الإثنين، إن الاتحاد سيسعى إلى وضع قواعد لتجارة الهيدروجين مع دول منها المغرب وأوكرانيا، في إطار خططه الرامية لاستخدام هذا الوقود منخفض الكربون للحد من انبعاثات الصناعة والنقل.

وأضافت كادري سيمسون «لتداول الهيدروجين المتجدد ومنخفض الكربون عبر الحدود بشكل يُعتمد عليه، سنحتاج إلى قواعد ملائمة»، مشيرة إلى البلدين كخطوة أولى للقيام بذلك، وفق «رويترز».

وتابعت قائلة في بث عبر الإنترنت إن الاتحاد الأوروبي سيضع الهيدروجين على جدول أعمال محادثاته بخصوص الطاقة مع الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.

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