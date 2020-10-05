سلطنة عمان توقع اتفاقية مع «مها إنرجي» للتنقيب عن النفط

د. محمد الرمحي وزير الطاقة العماني يوقع الاتفاقية مع ممثل «مها إنرجي» للتنقيب عن النفط، 5 أكتوبر 2020. (العمانية)

وقَّعت سلطنة عمان اليوم الإثنين اتفاقية نفطية مع شركة «مها إنرجي» لمنطقة الامتياز رقم 70، التي تبلغ مساحتها 639 كيلومترًا مربعًا.

وتنص الاتفاقية على التزام الشركة بتقييم المسوحات الزلزالية بمنطقة الامتياز، وإجراء الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية، بالإضافة إلى حفر عدد من الآبار التقييمية والإنتاجية التجريبية واستخلاص النفط الثقيل الموجود بالمنطقة، حسب وكالة الأنباء العمانية.

وقَّع الاتفاقية، بمقر وزارة الطاقة والمعادن نيابة عن حكومة السلطنة، د.محمد بن حمد الرمحي وزير الطاقة والمعادن، ومن جانب شركة «مها إنرجي» طلال بن سيف الصبحي، ممثل الشركة في السلطنة.

وتأمل وزارة الطاقة والمعادن أن تكلل جهود الشركة بالنجاح في إنتاج حقول بترولية جديدة تسهم في زيادة الاحتياطي البترولي ورفع معدلات الإنتاج في السلطنة.