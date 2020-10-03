وصول ثالث ناقلة وقود إيرانية إلى مياه فنزويلا

ناقلة نفط إيرانية. (الإنترنت)

دخلت السفينة الأخيرة، في أسطول مكون من ثلاث ناقلات وقود إيرانية، مياه فنزويلا التي تشتد حاجتها إلى البنزين السبت، في أحدث مؤشر على التعاون بين البلدين وسط احتجاجات على نقص الوقود في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أيكون أن الناقلة «فاكسون» التي تحمل نحو 234 ألف برميل من الوقود كانت شمال ولاية سوكري شمال شرق فنزويلا مباشرة من الساعة 0937 صباحًا بالتوقيت المحلي (0137 مساء بتوقيت غرينتش) يوم السبت. كما أوضحت البيانات أن السفينة الثانية «فورتشين» رست في ميناء أمواي بغرب فنزويلا يوم الجمعة، بحسب «رويترز».

ورست «فورست»، وهي أول ناقلة في المجموعة الحالية، في ميناء الباليتو بوسط فنزويلا يوم الثلاثاء.