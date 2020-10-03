«الكويت المركزي« يؤكد التزامه بقوة سعر صرف الدينار

برج مقر بنك الكويت المركزي، 18 مارس 2020. (رويترز)

أكد بنك الكويت المركزي، اليوم السبت في تغريدة على «تويتر»، التزامه بقوة الدينار واستقرار سعر صرفه.

وقال البنك: «في ضوء تقرير نشرته بعض المواقع حول تخفيض قيمة الدينار... يؤكد (البنك) التزامه بالمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار بما يضمن قوته الشرائية».

يشار إلى أن حجم الأموال المحولة إلى حساب صندوق احتياطي الأجيال القادمة خلال 15 عامًا مضت، بلغت نحو 125.45 مليار دينار، ووصل حجم أصول الصندوق إلى أعلى مستوى تاريخي له عند 525.84 مليار دولار في العام 2018ـ 2019.

وتعتبر وكالات التصنيف الائتماني أصول صندوق احتياطي الأجيال إحدى المصدات المالية التي تحمي الكويت من تقلبات أسعار النفط.

وكان صندوق النقد الدولي، أكد أن الاقتصاد الكويتي غير النفطي شهد تطورًا قويًّا على صعيد كل من الإنفاقين الحكومي والخاص، لاسيما الأخير الذي لقي دعمًا قويًّا من الائتمان المصرفي.