أسعار النفط تهبط عقب إصابة ترامب بـ«كورونا»

مضخة نفط في كوتولا بولاية تكساس الأميركية، 20 أبريل 2020، (ا ف ب)

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 3%، اليوم الجمعة، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إصابته بفيروس «كورونا المستجد»، ما زاد من المخاوف القائمة بالفعل حول الطلب.

ونزل خام «برنت» 1.47 سنت أو ما يعادل 3.6% إلى 39.4 دولار للبرميل، كما تراجع الخام الأميركي 1.40 دولار أو ما يعادل 3.6% إلى 37.32 دولار، كما يتجه الخام الأميركي صوب الانخفاض بنحو 6% هذا الأسبوع، بينما يمضي برنت على مسار التراجع بأكثر من 7%، في هبوط للأسبوع الثاني على التوالي للخامين القياسيين.

وفي تغريدة، كتب ترامب أن التحاليل أثبتت أنه والسيدة الأولى ميلانيا ترامب أصيبا بالمرض، وكان ترامب قال في وقت سابق، إنه بدأ حجرا صحيا بعد أن أصيبت مستشارته هوب هيكس بالفيروس.

وكان النفط بالفعل منخفضا بعد أن أخفقت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي، والبيت الأبيض في التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن مساعدات اقتصادية لتخفيف أثر الجائحة، مما يُضاف إلى المخاوف بشأن تدهور الطلب بدون تقديم المزيد من الدعم للاقتصاد.

وارتفعت حالات الإصابة الجديدة بالوباء حول العالم إلى أكثر من 34 مليونا، ما يزيد نحو مليوني حالة عن نهاية الأسبوع الماضي بحسب إحصاء لـ«رويترز».