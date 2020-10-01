اليورو يقفز لأعلى مستوى له بالسوق الأوروبية

قفز اليورو بالسوق الأوروبية اليوم الخميس لأعلى مستوى فى أسبوع مقابل الدولار الأميركي، ليستأنف مكاسبه التي توقفت موقتا بالأمس مستفيدا من إقبال المستثمرين على العملات ذات المخاطر العالية ،استنادا إلى آمال كسر حالة الجمود السياسي حول إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة.

وسجل اليورو ارتفاعا مقابل الدولار بأكثر من 0.3% إلى 1.1757 دولار وهو الأعلى فى أسبوع، بعد أن أنهى اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% مقابل الدولار، فى أول خسارة في غضون الثلاثة أيام الأخيرة، ضمن عمليات التقاط الأنفاس.

وعلى صعيد تعاملات سبتمبر الماضي، فقدت العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» نسبة 1.8%، فى أول خسارة شهرية فى غضون الخمسة أشهر الأخيرة، بفعل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا والولايات المتحدة، وتجدد المخاوف حول الاقتصاد العالمي، الأمر الذي قلل من شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،تركيزا على شراء العملة الأميركية كأفضل استثمار بديل.

وانخفض مؤشر الدولار اليوم الخميس بنحو 0.2%، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع عند 93.62 نقطة، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط فى ظل تحسن معنويات المستثمرين بالأسواق، والإقبال على شراء العملات ذات المخاطر العالية، فى ظل التطورات الإيجابية حول إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة.

واقترحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حزمة تحفيز مالي جديدة بقيمة تزيد على 1.5 تريليون دولار على أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين، ضمن المحادثات المكثفة بين الطرفين لإيجاد حل وسط حول حزمة الإغاثة الجديدة من فيروس كورونا.