ارتفاع طفيف في أسعار النفط

عامل بالشركات النفطية يقوم بتعبئة الوقود، (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، بعدما سجلت تراجعا بنسب متفاوتة على مدار اليومين الماضيين، إثر تجدد المخاوف بشأن موجة انتشار ثانية لفيروس كورونا المستجد.

وصعدت عقود خام برنت لأقرب استحقاق بنسبة 0.1% لتتداول عند 42.4 دولار للبرميل، وزادت بالنسبة نفسها لأسعار خام غرب تكساس الوسطي «الأميركي» لأقرب استحقاق، ليتداول عند 40.2 دولار للبرميل.

وخلال الأشهر الأخيرة، زادت أسعار النفط بفضل بدء دول تحالف «أوبك +» بتنفيذ اتفاق خفض الإنتاج، الذي يقضي بتقليل تاريخي بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، مباشرة بعد التراجعات الحادة لأسعار النفط، ولم تنتظر بدء التطبيق الذي كان مقررا له الأول من شهر مايو.

ودعم الارتفاع عامل آخر في جانب الطلب، وهو عودة العديد من الدول إلى فتح اقتصاداتها بشكل تدريجي، بما يعني تفاؤلا بتحريك الطلب على النفط.