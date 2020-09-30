أسعار النفط تواصل تراجعها بسبب مخاوف من موجة ثانية لـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 سبتمبر 2020, 08:43 صباحا
مضخة نفط في كوتولا بولاية تكساس الأميركية، 20 أبريل 2020، (ا ف ب)

واصلت أسعار النفط تراجعها، اليوم الأربعاء، بعدما هبطت بأكثر من 3% أمس، بفعل مخاوف من تداعيات حدوث موجة ثانية من فيروس «كورونا» المستجد، على الطلب العالمي من الخام.

وأظهر موقع وكالة «بلومبرغ» الأميركية أن العقود الآجلة للخام الأميركي تراجعت بنسبة 0.97% إلى 38.91 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» بنسبة 1.15% إلى 40.56 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط انخفضت بأكثر من 3% أمس مسجلة أدنى مستوى في أسبوعين، حيث أنهى الخام الأميركي التعاملات عند 39.29 دولار للبرميل، أما خام «برنت» فقد بلغ عند التسوية 41.03 دولار للبرميل.

وتوفي أكثر من مليون شخص في أنحاء العالم بسبب الوباء، بينما تواصل الجائحة الإضرار بالاقتصاد العالمي والطلب على الوقود.

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