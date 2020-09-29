الدولار يرتفع قبل مناظرة مرتقبة بين ترامب وبايدن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020, 12:53 مساء
ورقة بنكنوت بمئة دولار. (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفع الدولار، اليوم الثلاثاء، ليظل قريبًا من أعلى مستوى في شهرين، فيما تترقب الأسواق أول مناظرة بين المرشحين في انتخابات الرئاسة الأميركية، وسط بوادر تقدم في محادثات تحفيز مالي أميركي، وترقب بيانات اقتصادية تشمل التضخم في ألمانيا.

وبعدما سجل أكبر مكسب أسبوعي منذ أوائل أبريل في الأسبوع الماضي، ومع تحول الأسواق لتوخي الحذر والبحث عن أصول أكثر أمنًا، محا الدولار جزءًا من خسائر، الإثنين، واستأنف المكاسب، الثلاثاء، قبل مناظرة بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، حسب وكالة «رويترز».

وبحلول الساعة 0723 بتوقيت غرينتش، سجل الدولار 94.265 مقابل سلة من العملات مرتفعا 0.1 بالمئة، واستقر المؤشر خلال جلسة آسيوية هادئة، ولكنه ارتفع مع فتح الأسواق في أوروبا.

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وانخفضت أسواق الأسهم، في حين صعدت العملات عالية المخاطر فقد استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.656 مقابل نظيره الأميركي، ولكن الدولار الأسترالي صعد 0.2% إلى 0.70845.

واستقرت العملة اليابانية عند 105.58 ين مقابل الدولار بحلول الساعة 0742 بتوقيت غرينتش، وارتفع اليورو 0.1% مقابل العملة الأميركية إلى 1.16745 دولار أميركي.

كما استقر الفرنك السويسري مقابل اليورو عند 1.0786 بحلول الساعة 0742 بتوقيت غرينتش.

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