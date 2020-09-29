البنك الدولي يتوقع أدنى مستوى للنمو بآسيا منذ 1967 بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020, 09:35 صباحا
البنك الدولي, (أرشيفية، الإنترنت)

توقع البنك الدولي أن تجعل جائحة فيروس «كورونا»  النمو عند «أدنى» مستوى منذ 50 عامًا في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ علاوة على الصين.

وتوقع البنك الدولي أن تحقق المنطقة نموًّا 0.9% فحسب في 2020 وهو أدنى مستوى منذ العام 1967، حسب وكالة «رويترز».

 البنك الدولي: جائحة «كورونا» ستضرب النمو في آسيا والصين

وكان من المتوقع أن يصل النمو في الصين إلى 2.0% هذا العام، مدعومًا بالإنفاق الحكومي والصادرات القوية وانخفاض معدل الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» منذ مارس، لكنه تراجع بسبب بطء الاستهلاك المحلي.

وقال البنك الدولي، الإثنين، إن من المتوقع أن تشهد بقية منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ انكماشًا بنسبة 3.5%.

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