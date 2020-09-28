قاض أميركي يعلق قرار ترامب حظر تحميل تطبيق «تيك توك»

صورة مجمعة تضم شعار تطبيق تيك توك، والرئيس الأميركي دونالد ترامب. (الإنترنت)

أوقف قاض أميركي في وقت متأخر من مساء الأحد قرارا أصدرته إدارة الرئيس دونالد ترامب بحظر تحميل تطبيق «تيك توك» الشهير في الولايات المتحدة، وذلك قبل ساعات من دخول القرار حيز التنفيذ.



وأصدر قاضي منطقة واشنطن كارل نيكولز أمرا قضائيا موقتا بتعليق الحظر، وذلك بطلب من وكلاء «تيك توك»، الذي يتهمه البيت الأبيض بأنه يمثل تهديدا أمنيا بزعم ارتباط شركة «بايت دانس» التي تملكه بالحكومة الصينية، وفق وكالة «فرانس برس».



وسعى قرار إدارة ترامب لحظر تنزيل التطبيق من متجري «آبل ستور» و«بلاي ستور» اعتبارا من منتصف الليل «الرابعة صباحا بتوقيت غرينتش، اليوم الإثنين»، مع السماح باستخدامه حتى 12 نوفمبر المقبل.

ورفض القاضي في الوقت الراهن طلب وكلاء التطبيق، والمتعلق بإلغاء قرار الحظر الكلي في نوفمبر.