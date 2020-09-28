الذهب يرتفع مع ضعف الدولار.. والأنظار على مناظرة بين ترامب وبايدن

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 سبتمبر 2020, 09:38 صباحا
سبائك من الذهب في سويسرا. (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين مع تراجع الدولار عن ذروة شهرين التي سجلها الأسبوع الماضي، مع تنامي الضبابية السياسية قبل أول مناظرة رئاسية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1861.13 دولار للأوقية «الأونصة» بحلول الساعة 5.03 بتوقيت غرينتش. وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، استقر المعدن الأصفر عند 1865.90 دولار، حسب وكالة «رويترز».

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وقال ستيفن إينس كبير خبراء السوق في «أكسي كورب»: «سيتحرك الذهب وفقا لإيقاع الدولار الأميركي». وتابع: «ستكون الحركة الأكبر على الأرجح عقب المناظرة الرئاسية حيث سيكون لدينا فكرة أفضل عن اتجاه استطلاعات الرأي».

ونزل مؤشر الدولار 0.2% مقابل منافسيه منخفضا قليلا عن ذروة شهرين التي سجلها الأسبوع الماضي. وتجري أول مناظرة رئاسية بين ترامب وبايدن يوم الثلاثاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 22.87 دولار للأوقية في حين كسب البلاتين 0.6% ليسجل 852.21 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1 إلى 2218.18 دولار.

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