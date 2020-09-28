وزير الطاقة الروسي يحذر من مخاطر «كوفيد-19» على النفط العالمي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 سبتمبر 2020, 09:13 صباحا
وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في موسكو يوم 3 أكتوبر 2019. (أرشيفية: رويترز)

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الإثنين، إن سوق النفط العالمية استقرت في الأشهر القليلة الفائتة، وإنه جرت استعادة التوازن بين العرض والطلب، فيما تستمر العوامل الضبابية مثل ارتفاع حالات الإصابة بـ«كوفيد-19».

وأوضح أن المحادثات بشأن إمكانية تحويل صادرات منتجات نفطية من روسيا البيضاء إلى موانئ روسية مستمرة، وأن بمقدور روسيا التعامل مع صادرات تتراوح بين أربعة وستة ملايين طن من المنتجات النفطية من الدول المجاورة، حسب وكالة «رويترز».

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على صعيد متصل، توقع محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» أن تظل مخزونات النفط بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الربع الأول من 2021 فوق متوسطها في خمسة أعوام بهامش طفيف قبل تراجعها دون ذلك المستوى خلال باقي فترات العام.

ويعد مستوى مخزونات النفط باقتصادات الدول المتقدمة أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية معيارا رئيسيا في سياسة «أوبك» وحلفائها.

وقال باركيندو في اجتماع عن بعد لوزراء الطاقة بدول مجموعة العشرين: «التوازن المتوقع بين العرض والطلب سيفضي إلى بقاء المخزونات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الربع الثالث من 2020 فوق أحدث متوسط في خمسة أعوام». لكنه أضاف: «المخزونات ستتراجع بعد ذلك في الربع الرابع من 2020 لتبقى في حدود 123 مليون برميل فوق أحدث متوسط لخمسة أعوام».

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