فيروس «كورونا» يعصف بأسعار النفط

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 سبتمبر 2020, 12:31 مساء
عامل بالشركات النفطية يقوم بتعبئة الوقود. (أرشيفية: الإنترنت)

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات في ظل المخاوف بشأن الطلب العالمي نتيجة تصاعد أزمة فيروس «كورونا»، فضلًا عن ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ومع ارتفاع عدد الإصابات عالميًّا إلى أكثر من 32 مليون شخص واقتراب الوفيات من حاجز المليون شخص، كشفت بعض الحكومات تعرض دولها لموجة ثانية من الفيروس.

وتراجعت العقود الآجلة لخام «نايمكس» الأميركي تسليم أكتوبر، بنسبة 0.2% إلى 40.2 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 40.6 دولار وأقل سعر عند 39.7 دولار، كما، انخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم نوفمبر، بنسبة 0.1% إلى 41.8 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 42.3 دولار، وأقل سعر عند 41.5 دولار.

ولجأت بعض الدول لفرض قيود الإغلاق نتيجة ارتفاع الإصابات، وهو ما يضر الطلب على السلع مجددًا، ومن بينها النفط، حيث حذرت منظمة الصحة العالمية الجمعة بأنه «من المحتمل جدًّا» أن تبلغ حصيلة وفيات «كوفيد-19» مليوني شخص في حال «عدم القيام بكل ما يلزم».

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