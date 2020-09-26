الاتحاد الأوروبي قد يسمح لطائرات «بوينغ 737 ماكس» باستئناف الرحلات الجوية بنهاية العام الجاري

طائرة «بوينغ» من طراز «737 ماكس» في رنتون بولاية واشنطن، 12 مارس 2019، (ا ف ب)

كشف المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران باتريك كاي، أمس الجمعة، أنه قد يُسمح لطراز «بوينغ 737 ماكس» الممنوع من التحليق منذ 18 شهرًا على أثر حادثتي تحطم أودتا بحياة نحو 350 شخصًا، بالطيران مجددًا في الأجواء الأوروبية بنهاية العام الجاري.



والطراز ممنوع من التحليق منذ مارس 2019 إثر تحطم طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية ومصرع 157 شخصًا كانوا على متنها، في كارثة وقعت بعد بضعة أشهر من تحطم طائرة من نفس الطراز تملكها شركة «ليون إير» أدت أيضًا إلى مقتل 189 شخصًا.



وقال المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران في تصريحات نقلتها وكالة «فرانس برس»: «للمرة الأولى في غضون عام ونصف، أرى أننا في المدى المنظور أمام انتهاء العمل على طراز ماكس، وبدأنا ننظر في كيفية إعادة طراز ماكس إلى الخدمة بحلول نهاية العام».



ضرورة اجتياز عقبة تدريب الطيارين

وفي مطلع سبتمبر الجاري، أجرت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران رحلات جوية للتأكد من سلامة الطراز، وذلك عقب اختبارات أجرتها هيئة الطيران الفدرالية الأميركية في يوليو؛ لكن يبقى على الطراز تخطي عقبات عدة بينها تدريب الطيارين قبل أن تسمح السلطات للطائرة بالتحليق.



وجاء في بيان لبوينغ: «نواصل اتباع توجيهات الهيئات التنظيمية العالمية حول المسار الذي وضعته من أجل عودة آمنة لطراز 737 ماكس إلى الخدمة التجارية... نقدر التدقيق المفصل الذي تجريه الهيئات التنظيمية عن وجه حق في كل خطوة من مراجعتها وهي ستحدد الإطار الزمني للعودة إلى الخدمة».



وتحدث كاي عن إذن شبه متزامن أصدرته الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران وهيئة الطيران الفدرالية الأميركية، لكنه أكد أن استئناف الرحلات الجوية لطراز «737 ماكس» يتوقف على قرار الدول وشركات الطيران.



ووصف تقرير للكونغرس نُشر في وقت سابق من الشهر الجاري حادثتي التحطّم بأنهما «تتويج مروع لسلسلة افتراضات تقنية خاطئة لمهندسي بوينغ، وانعدام الشفافية من جانب إدارة بوينغ، ورقابة غير كافية على نحو صارخ من قبل هيئة الطيران الفدرالية الأميركية».



عودة الرحلات تتطلب وقتًا أطول

وقال كاي إن سماح الهيئات التنظيمية الصينية للطراز بالتحليق مجددًا سيتطلب «بالتأكيد» وقتًا أطول بما أنها لم تقرر بعد استئناف الرحلات الجوية التجريبية.



والصين أول دولة قررت منع تحليق طراز «737 ماكس».



وأكد كاي أن التدريبات التي اقترحتها «بوينغ» لتكييف الطواقم مع التدابير الجديدة وخضع لها الطيارون في مطار غاتويك في لندن جرت على نحو جيد.



وعصر أمس الجمعة ارتفعت أسهم «بوينغ» في بورصة «وول ستريت» بـ3.1% في الساعتين الأوليين من جلسة التداول، فيما ارتفع مؤشر «داو جونز» بشكل طفيف.